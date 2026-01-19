Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?


19 Ocak 2026 11:44
Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?

Okulda raporlu öğretmenler oluyor boş dersimizde onların yerine ders yazıyorlar bazı öğretmenler girmemiş kırmızı kalemle nöbet defterine yazılmış ben de kimseye polemiğe girmeyeyim diye girdim hep derslere ama sonuçta boş saat dinlenmemiz gereken yerde derse girdik bu durum mevzuata uygun mu girmesem ne olur


Jshahin
Aday Memur
19 Ocak 2026 12:22

Nöbetçi olmayan öğretmen dersi boşsa okulda bile olmasına gerek yokken nasıl derse sokuyorlar hocam?


selinemek5
19 Ocak 2026 12:58

ben de anlamadım

berkaydal
Genel Müdür
19 Ocak 2026 13:05

Hayır. Girmez.

