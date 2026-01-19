Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Beyler kolaylıklar dilerim herkese


19 Ocak 2026 11:53
Beyler kolaylıklar dilerim herkese

Beyler kolaylıklar dilerim, bankamı değiştirmeyi düşünüyorum neredeyse hiç bir avantajı yok ve hep kesinti masraf? var mıdır önerebileceğiz?


Cafer Kalın
Aday Memur
19 Ocak 2026 11:54

Hocam hayat finansı önerebilirim katılım bankası düşünürsen ayrıca da dijital bir banka yani diğerleri gibi hantal masraflı vs değil.


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
19 Ocak 2026 11:54

Olur üstad neden olmasın hatta daha iyi olur katılım olması.

Cafer Kalın, 2 saat önce

Hocam hayat finansı önerebilirim katılım bankası düşünürsen ayrıca da dijital bir banka yani diğerleri gibi hantal masraflı vs değil.


Cafer Kalın
Aday Memur
19 Ocak 2026 11:55

Hocam ayrıca kampanyaları vs de var bak mesela daha yeni https://hayatfinans.com.tr/kartlar/biz-kart şöyle birşey çıkarttı çocuk falan varsa faydalı olacaktır incelersin.

Remzi Bıyıksız, 2 saat önce

Olur üstad neden olmasın hatta daha iyi olur katılım olması.


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
19 Ocak 2026 11:55

Çocuk var ellerinden öper 2 tane biri orta2 diğeri lise :D ne oluyor by biz kart?

Cafer Kalın, 2 saat önce

Hocam ayrıca kampanyaları vs de var bak mesela daha yeni https://hayatfinans.com.tr/kartlar/biz-kart şöyle birşey çıkarttı çocuk falan varsa faydalı olacaktır incelersin.


Cafer Kalın
Aday Memur
19 Ocak 2026 11:57

Hocam kart tanımlıyorsun çocuğa limit koyabiliyorsun harcayabileceği sonra istediğin sektörlere açıp kapatabiliyorsun mesela gıda market kırtasiye oyun vs?

Remzi Bıyıksız, 2 saat önce

Çocuk var ellerinden öper 2 tane biri orta2 diğeri lise :D ne oluyor by biz kart?

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kaybedenler KulübüBugünkü DurumumŞu an ne dinliyorsunuz?Son hecenin tersinden kelime türetme oyunuBeyler kolaylıklar dilerim herkeseÖzlü ve güzel sözlerİtiraf etmeliyim kiSon iki harften kelime bulma oyunuSon heceden kelime bulma oyunuSessiz

Sözlük

mtv 1 Game of Thrones 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 sarmaşık gülleri 2 karaktersizlik 2 su faturası 1 sinyal 2 orospu 3 ev hanımı 1 projeksiyon 1

Son Haberler

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 36 ülkeye ulaştıTekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira cezaAkkuyu'da geri sayım: İlk reaktörün yüzde 99'u tamamlandıMTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 günBakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.