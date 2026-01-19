Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Mazeret tayini onay işlemleri


19 Ocak 2026 11:56
Mazeret tayini onay işlemleri

Okul onayladı ilçe mem onayladı il mem onayladı bundan sonra ne olacak ilk defa yapıyorum ama direk zamanı gelince direkt tercih mi yapacağım yoksa tekrardan incelenecek mi çünkü aynı yerde 360 gun yoktu okul ilçe ve il onayı oldu sorun oluşur mu


m.r_f
Genel Müdür
19 Ocak 2026 11:58

Öğretmenseniz mazeret tayini döneminde başvuru yapmanız gerekiyor sanırım.

