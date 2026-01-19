Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Plaka Sorgulama Hk.


19 Ocak 2026 12:36
Plaka Sorgulama Hk.
arkadaslar kolay gelsin hepinize bir arkadasim galericilik yapiyor. 1 - 2 kere bana plaka verip numara istedi bu ileride cimer sikayeti olursa yada baska bir sikayet olursa sorun yapar mi. tesekkur ediyorum

alperadn01
Memur
19 Ocak 2026 12:43
bilgileri 3.kişiler ile paylaşmak ihraç sebebi. umarım şikayet konusu olmaz

adana0100
Aday Memur
19 Ocak 2026 12:45
bu sevdadan Vazgeç

ScoRPioN1905
Aday Memur
19 Ocak 2026 12:46
tamam kardesim
adana0100, 1 saat önce
bu sevdadan Vazgeç

ScoRPioN1905
Aday Memur
19 Ocak 2026 12:48
anladim kardesim eyvallah
alperadn01, 1 saat önce
bilgileri 3.kişiler ile paylaşmak ihraç sebebi. umarım şikayet konusu olmaz

Kısa hayat
Aday Memur
19 Ocak 2026 13:44
2 yıl 6 ay hapis cezası alırsın meslekten ihraç olursun log kaydı 2 yıl tutuluyor.
