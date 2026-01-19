Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

memura 8 yılda bir verilen ödül kademe


19 Ocak 2026 13:09
memura 8 yılda bir verilen ödül kademe
8 yılda bir ödül olarak verilen kademe ilerlemesinde 3+1 sözleşmeli geçirdiğimiz süreler dahil midir?

Çok Yazılan Konular

Üst öğrenimİllerin promosyon anlaşmaları ve promosyon hakkında sorular (tek başlık)İl sağlık müdürlükleri mühendislik hk.Eş durumu mazeret belgesiEğitim tayini danıştay yürütme durdurma ibaresiGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEş durumuSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

akran zorbalığı 2 sarmaşık gülleri 2 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 su faturası 1 mtv 1 Çaylak yazar 1 pastayı annesine yediren damat 1 projeksiyon 1 Game of Thrones 1 sinyal 2

Son Haberler

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 36 ülkeye ulaştıTekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira cezaAkkuyu'da geri sayım: İlk reaktörün yüzde 99'u tamamlandıMTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 günBakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.