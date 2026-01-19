Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yönetmelik ve Şark hazırlığı


19 Ocak 2026 13:34
Yönetmelik ve Şark hazırlığı
yönetmelik değişecek mi arkadaşlar birde bu hazırlıklar ne zaman gelir şark için bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

