Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Evlilik durumunda tayin hakkı


19 Ocak 2026 13:47
Evlilik durumunda tayin hakkı

Dostlar 3+1 sözleşmeli olarak başladım 1.cı yılım dolmak üzere nişanlım polis memuru doğu görevinde 2 yılı var daha 4 ay sonra dügünümüz var atama durumu nasıl olucak gidebiliyor muyum yorumlarda 3 yıl ayrı yaşarsınız yazanlar var.Bilgi verirseniz sevinirim

