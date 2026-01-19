Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İLKSAN LİMİT YÜKSELME


19 Ocak 2026 13:47
İLKSAN LİMİT YÜKSELME
Arkadaşlar merhaba lksan limitleri en son 2025 mart ayında yükseldi bu sene yukseltme olacak mı acaba bilgisi olan var mıdır lütfen cevap yazabilir mi ben aradım talepler alınıyor dediler teşekkürler

