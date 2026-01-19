Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?

sanıyorum şunu söylüyor (açık birşekilde anlatamamış ama):
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan; yani:
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4?üncü maddesinin (a)
ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son
iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
gösterir belge,
 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde
eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer
şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan
alacakları belge
istenecektir. VEYA
(i) bendi kapsamında da (bunu da söylemiş olabilir)
yani
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son
iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
gösterir belge,
 Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge
istenecektir.
denmiş:
YORUMUM (KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR, SORUMLULUK SİZE AİT): bence idareye çok bişey yapmıyrolar dolayısyla sizin dikat etmeniz gerekli. sorun yaşayabilirsiniz. il ile ivedi olarak iletişim önerilebilşr.
sanıyorum şunu söylüyor (açık birşekilde anlatamamış ama):
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan; yani:
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4?üncü maddesinin (a)
ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son
iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
gösterir belge,
 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde
eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer
şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan
alacakları belge
istenecektir. VEYA
(i) bendi kapsamında da (bunu da söylemiş olabilir)
yani
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son
iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
gösterir belge,
 Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge
istenecektir.
denmiş:
YORUMUM (KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR, SORUMLULUK SİZE AİT): bence idareye çok bişey yapmıyrolar dolayısyla sizin dikat etmeniz gerekli. sorun yaşayabilirsiniz. il ile ivedi olarak iletişim önerilebilşr.