Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?


19 Ocak 2026 15:01
Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?

Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak


fokyay
Şef
19 Ocak 2026 15:10

Ne talep ettin?


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 15:15

Es durumu tayini il dışı öğretmenim

fokyay, 2 saat önce

Ne talep ettin?


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 15:21

Il ilçe okul onayladi

fokyay, 2 saat önce

Ne talep ettin?


kimuni
Genel Müdür
19 Ocak 2026 16:04

sanıyorum şunu söylüyor (açık birşekilde anlatamamış ama):

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan; yani:

ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4?üncü maddesinin (a)

ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

&#61623; Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

&#61623; Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

&#61623; Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son

iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

gösterir belge,

&#61623; İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin

şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde

eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer

şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan

alacakları belge

istenecektir. VEYA

(i) bendi kapsamında da (bunu da söylemiş olabilir)

yani

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son

iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

gösterir belge,

&#61623; Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge

istenecektir.

denmiş:

YORUMUM (KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR, SORUMLULUK SİZE AİT): bence idareye çok bişey yapmıyrolar dolayısyla sizin dikat etmeniz gerekli. sorun yaşayabilirsiniz. il ile ivedi olarak iletişim önerilebilşr.


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 16:27

Hocam tercih yaptım tayinim çıktı diyelim nasil bir sorun yaşarım ki ortada benlik bir durum yok belki herkesin onaylaniyordur

kimuni, 48 dk. önce

sanıyorum şunu söylüyor (açık birşekilde anlatamamış ama):

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan; yani:

ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4?üncü maddesinin (a)

ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

&#61623; Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

&#61623; Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

&#61623; Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son

iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

gösterir belge,

&#61623; İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin

şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde

eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer

şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan

alacakları belge

istenecektir. VEYA

(i) bendi kapsamında da (bunu da söylemiş olabilir)

yani

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in 14/d maddesine göre talep edilen yerde son

iki yıl içinde 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

gösterir belge,

&#61623; Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge

istenecektir.

denmiş:

YORUMUM (KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR, SORUMLULUK SİZE AİT): bence idareye çok bişey yapmıyrolar dolayısyla sizin dikat etmeniz gerekli. sorun yaşayabilirsiniz. il ile ivedi olarak iletişim önerilebilşr.


kimuni
Genel Müdür
19 Ocak 2026 16:32

sonradan anlaşılırsa da sorun yaşamanız olasıdır. ondan her yer kapanmamışken iptal ettirin isterseniz. En azından il memi arayın derim ve durumu bildirin. onlarda daha geç onay hakkı oluyordu eskiden şimdi nasıl bilmiyorum ama saat 16.30 şuan yani ben görüşümü söyledim. okul müdürünüze de söyleyebilirsiniz tabi.

Yagız199, 25 dk. önce

Hocam tercih yaptım tayinim çıktı diyelim nasil bir sorun yaşarım ki ortada benlik bir durum yok belki herkesin onaylaniyordur


kimuni
Genel Müdür
19 Ocak 2026 16:34

kök sorunuza cevap da şu: kılavuz ve (657, ömk, 9 ocak 26 vs) de yer alan hükümler geçerli olur.


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 16:39

Bu ne demek hocam

kimuni, 18 dk. önce

kök sorunuza cevap da şu: kılavuz ve (657, ömk, 9 ocak 26 vs) de yer alan hükümler geçerli olur.


kimuni
Genel Müdür
19 Ocak 2026 16:42

yani ihtilaf olan durumlarda en kısa cevap olarak kanun , yönetmelik te yer alan hükümler geçerli olur demek.

Misal atandınız kararnameniz gitti ama gidilen yerde mesela ilçe veya okul yaptığı kontrollerde böyle bir hata yaşandığını farketse atamanızı yapmam derse ne yapacaksınız siz düşünün.

Allah'a sığınırım böyle bir sorun yaşamaktan. haddizatında başka yere gitme hakkına sahip birinin de yolunu kapatmış olacaksınız.

Yagız199, 13 dk. önce

Bu ne demek hocam


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 16:46

Kapatan ben değilim ki okul ilçe ve il kabul ediyor sorun bulmuyor sorunu biz uyduruyor olabilir miyiz

kimuni, 10 dk. önce

yani ihtilaf olan durumlarda en kısa cevap olarak kanun , yönetmelik te yer alan hükümler geçerli olur demek.

Misal atandınız kararnameniz gitti ama gidilen yerde mesela ilçe veya okul yaptığı kontrollerde böyle bir hata yaşandığını farketse atamanızı yapmam derse ne yapacaksınız siz düşünün.

Allah'a sığınırım böyle bir sorun yaşamaktan. haddizatında başka yere gitme hakkına sahip birinin de yolunu kapatmış olacaksınız.


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 16:48

Çok net kesin bilgisi olan birisi yok mu acaba


kimuni
Genel Müdür
19 Ocak 2026 16:48

siz kendiniz beyan etmediniz mi yukarıda şartı sağlamadığınızı (baksanıza ne yazmışsınız, anlaşılan şey ne yani?)

ha şunu söylüyorsanız yani idare de aslında hatalı EVET idare de hatalı dolayısyla idare de sıkıntı yaşamalı bu tip bir durumda gerekirse ceza da almalı ama çoğunlukla gözlemlediğim şey şu : idareye pek dokunmuyorlar.

Yagız199, 6 dk. önce

Kapatan ben değilim ki okul ilçe ve il kabul ediyor sorun bulmuyor sorunu biz uyduruyor olabilir miyiz


Yagız199
Aday Memur
19 Ocak 2026 16:49

Peki ili aradim sordum sorun yok derse ne yapacağım o zaman

kimuni, 10 dk. önce

yani ihtilaf olan durumlarda en kısa cevap olarak kanun , yönetmelik te yer alan hükümler geçerli olur demek.

Misal atandınız kararnameniz gitti ama gidilen yerde mesela ilçe veya okul yaptığı kontrollerde böyle bir hata yaşandığını farketse atamanızı yapmam derse ne yapacaksınız siz düşünün.

Allah'a sığınırım böyle bir sorun yaşamaktan. haddizatında başka yere gitme hakkına sahip birinin de yolunu kapatmış olacaksınız.

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş farkları ne zaman yatar?Rotasyon İçin Öğretmenlere MEBBİS Üzerinden Anket YapılsınMüdürün savunma istemesiKadrolu gelince işten çıkan ücretli öğretmenTalep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?İlçe sendika başkanı ve yönetimdekilerin çıkarları ne ?Yönetici görevlendirme yönetmeliğiOkul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.En zor branş hangisi?Maaş karşılığını doldurmak için yapılabilecek şeyler???

Sözlük

fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 Çaylak yazar 1 karaktersizlik 2 orospu 4 pratik tatlı tarifleri 1 akran zorbalığı 2 göklerde kartal gibiydim 1 pastayı annesine yediren damat 1 su faturası 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!Altının kilogram fiyatı 6 milyon 585 bin liraya yükseldiİstanbul'da kamyon ve kuryeler için trafiğe çıkış yasağı sona eriyorAkran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttıKabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.