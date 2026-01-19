Özel sektör eş durumu

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eşim 7 yıldır samsunda fiili olarak çalışıyor. Fakat şirketin merkezi İzmir'de sigortası ortan yatıyordu biz 1,5 sene önce samsuna aldık ordan yatmaya başladı aynı şirket yine. Ama 720 günün 120 günü İzmir'deki merkez şirketten yattı bu bizim için sıkıntı oluşturu mu. Şirket aynı Samsun'daki şubeden yatmaya başladı sigorta ama zaten 7 yıldır fiili olarak samsunda çalışıyor.

