Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Pomem yaygın anksiyete Psikatri geçmişi engel mi.?


19 Ocak 2026 16:29
Pomem yaygın anksiyete Psikatri geçmişi engel mi.?

33.Dönem pomem için hazırlanıyorum. 2017 yaygın anksiyete tanısı koyularak ilaç tedavisi aldım yaklaşık 6-7 ay civarı. Daha sonra herhangi bir ilaç kullanımı ve pskiyatri muayenesi yok. Pomem sağlıkta elenir miyim.? Bilgisi veya daha önce tecrübesi olanlar yardımcı olabilir mi.?

Çok Yazılan Konular

Polsan ödeme yatmadıİcralık polislerMaaş eşitlenmesi2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş farkı ne zaman yatarWhatsapp yasağıPolsan 0-5 Yıl Grubu Batıdan Doğuya GideceklerPlaka Sorgulama Hk.

Sözlük

mtv 2 akran zorbalığı 2 sarmaşık gülleri 1 pratik tatlı tarifleri 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 sinyal 1 Çaylak yazar 1 orospu 4 projeksiyon 1 karaktersizlik 2

Son Haberler

Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!Altının kilogram fiyatı 6 milyon 585 bin liraya yükseldiİstanbul'da kamyon ve kuryeler için trafiğe çıkış yasağı sona eriyorAkran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttıKabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.