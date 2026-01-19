Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2026 14 günlük maaş farkı ödemesi


19 Ocak 2026 19:08
2026 14 günlük maaş farkı ödemesi

Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm.Lütfen kınamayın fakat 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar veya yatan il varsa bilgilendirebilir mi?


captain42m
Şef
19 Ocak 2026 19:11
devrem neden kınıyalim inan bende bekliyorum

memurx12
Aday Memur
19 Ocak 2026 19:15
25 ine kadar yatar

2010ekk
Aday Memur
19 Ocak 2026 19:22
Cumaya kadar hemen hemen tüm illere yatmış olur
Toplam 3 mesaj

