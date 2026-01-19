Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Resen idarecilik görevi verilebilir mi?


19 Ocak 2026 19:17
Resen idarecilik görevi verilebilir mi?

Merhaba arkadaşlar okulda müdür yardımcısı yoksa kimse de istemezse resen verilebiliyor mu yoksa önce bir dilekçe almaya çalışırlar mı süreç nasıl ilerliyor?

