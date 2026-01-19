Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Üniversitelerde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan var mı?


19 Ocak 2026 21:11
Üniversitelerde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan var mı?

genellikle ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar, bilgi işlem mi yazılım mı proje mi yoksa başka bir şey mi?

herhangi bir sertifika veya şart istemeden düz 4531 kodu ile girenler özellikle, nitelik kodu olarak bir programlama dili veya linux vs bilgisi istemeden işe başladıktan sonra bu konularda bilgi sahibi olunmasını isteyebilirler mi mesela? ben de bu şekilde yeni atandım ve hiçbir bilgim yok ne olacağıyla alakalı

Çok Yazılan Konular

Çakışan başvurular2025 Naklen Atama KontejanlarıGaziantep üniversitesi hastanesi personel alımıYardımınıza ihtiyaç var abiler ablalarElazığ Üniversitesi Becayiş Nakil geçişCevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)NAKLEN ATAMA KONTENJANLARI

Sözlük

orospu 4 göklerde kartal gibiydim 1 güne bir söz bırak 1 özlemek 1 projeksiyon 1 pratik tatlı tarifleri 1 mtv 2 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 akran zorbalığı 2 Çaylak yazar 1

Son Haberler

Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladıAntalya'da ormanlık alanda yangın: Bazı evler boşaltıldıElazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime kar engeliBakan Kacır: Uzay çalışmalarımızda her adımda daha ileri hedeflere yürüyoruzİstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 3 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.