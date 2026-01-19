Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

!?!?!?BECAYİŞ


19 Ocak 2026 21:23
!?!?!?BECAYİŞ
BECAYİŞ Van merkez ilçe sağlık müdürlüğü verilir.Hatay Dörtyol/erzin/payas ilçe sağlık müdürlükleri alınır.İlçe hastaneler değerlendirilir.657 kadrolu lisans hemşire

Çok Yazılan Konular

Üst öğrenimİllerin promosyon anlaşmaları ve promosyon hakkında sorular (tek başlık)GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıMemura 8 yılda bir verilen ödül kademeEş durumuÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİl sağlık müdürlükleri mühendislik hk.Eş durumu mazeret belgesiEğitim tayini danıştay yürütme durdurma ibaresi

Sözlük

Bir gömleğe 99 lira vermek 1 black mirror 1 özlemek 1 Game of Thrones 1 karaktersizlik 2 pastayı annesine yediren damat 1 sinyal 1 mtv 2 Çaylak yazar 1 sarmaşık gülleri 1

Son Haberler

Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladıAntalya'da ormanlık alanda yangın: Bazı evler boşaltıldıElazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime kar engeliBakan Kacır: Uzay çalışmalarımızda her adımda daha ileri hedeflere yürüyoruzİstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 3 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.