Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

boşanan polis


19 Ocak 2026 21:24
boşanan polis
boşanan ve bulunduğu ildeki görev süresini dolduran(doğuda görev yapan) polis memuru bebeğin velayeti kendisinde olduktan sonra ailesinin yanına (kendi memleketi değil) mazeret dilekçesi verebilir mi

Çok Yazılan Konular

Polsan ödeme yatmadıİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesi2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakMaaş farkı ne zaman yatarPlaka Sorgulama Hk.Whatsapp yasağıPolsan 0-5 Yıl Grubu Batıdan Doğuya Gidecekler

Sözlük

akran zorbalığı 2 su faturası 2 sarmaşık gülleri 1 black mirror 1 güne bir söz bırak 1 sinyal 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 özlemek 1 Game of Thrones 1 projeksiyon 1

Son Haberler

Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladıAntalya'da ormanlık alanda yangın: Bazı evler boşaltıldıElazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime kar engeliBakan Kacır: Uzay çalışmalarımızda her adımda daha ileri hedeflere yürüyoruzİstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 3 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.