Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağında Süre Hesabı

Yöneticilik görev süresi hesaplanması (Eski Yönetmelik)MADDE 33 ? (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması (Yeni Taslak Yönetmelik)MADDE 30 ? (1) Yöneticilikte geçen dört ve sekiz ders yılı süresinin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihi itibarıyla içinde bulunduğu ders yılı veya takip eden ilk ders yılından başlamak üzere aynı yöneticilikte geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır.

Mevcut yöneticiler ve yazılı sınavın geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 ?(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam ederler.

13 Ağustos 2018 tarihinde ilk dört yıl için göreve başladım. Artık yıldan dolayı 5 sene çalıştım. 1 Ağustos 2023 tarihinde ikinci 4 yıl için tekrar görevlendirildim.

SORU: Taslakta söz edilen " Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam ederler." hükmü gereğince ikinci 4 yılımı bitirecek miyim ? Yoksa 5+3 : 8 yıl olduğu için bu ders yılı bitiminde görevim sona mı erecek ?

Geçici madde toplamda 8 yıldan bahis etmiyor.