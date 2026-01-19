Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?


19 Ocak 2026 21:57
Yeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?

17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 10887) ile 1998 tarihli Tüzük yürürlükten kaldırılmış ve POLSAN?ın işleyişinde köklü değişikliklere gidilmiştir.

Özellikle emeklilik planlarınız ve Sandık ile olan mali ilişkileriniz açısından kritik önem taşıyan yenilikler ve farklar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

1. "Katılım Payı Kâr Payı" (İkinci Maaş) Sistemi Getirildi

Eski tüzükte emekli olan üye, birikmiş parasını (emeklilik yardımını) toplu olarak alıp Sandık ile ilişiğini kesmek zorundaydı.

* Yenilik: Yeni yönetmelikle birlikte "Katılım Payı Kâr Payı" modeli getirildi. Artık emekli olduğunuzda isterseniz emeklilik yardımınızı (katılım payınızı) Sandıkta bırakabilir ve bu tutar üzerinden aylık düzenli ödeme (kâr payı) alabilirsiniz.

2. "İhtiyari Üyelik" Statüsü Tanımlandı

Eski tüzükte emeklilik sonrası üyelik devamı sınırlı veya belirsizdi.

* Yenilik: Emekli olduktan sonra parasını içeride bırakıp aylık kâr payı almayı tercih edenler için "İhtiyari Üye" statüsü oluşturuldu. Bu sayede emeklilikte de Sandık ile bağınız resmi olarak devam ettirilebilecek.

3. Temsilcilik Seçimlerine "5 Yıl" Şartı

Genel Kurul delegelerinin ve temsilcilerin seçiminde tecrübe şartı aranmıyordu.

* Yenilik: Temsil sistemi sayısal kriterlere bağlandı ve temsilci seçilebilmek için en az 5 yıllık Sandık üyesi olma şartı getirildi. Bu, yönetime katılacak kişilerin Sandık işleyişine daha hakim olmasını amaçlamaktadır.


dehliss
Aday Memur
19 Ocak 2026 21:58

4. Aidat Oranlarında Esneklik Yetkisi

Aidat oranları tüzükle sabitlenmişti ve değiştirmek zorlu bürokratik süreçler gerektiriyordu.

* Yenilik: Üyelik aidatı, emeklilik keseneğine esas aylığın %9'u olarak korundu; ancak Genel Kurul?a bu oranı 5 puana kadar artırma veya azaltma yetkisi verildi. Bu, ekonomik koşullara göre aidatların daha hızlı güncellenebilmesinin önünü açtı.

5. Yardımların Hesaplanmasında Şeffaflık

Eski tüzükte emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının hesaplanması karmaşık ve bazen yoruma açık ifadeler barındırabiliyordu.

* Yenilik: Tüm yardımların (Emeklilik, Maluliyet, Ölüm) hesaplanma yöntemleri net, ölçülebilir ve standart formüllere bağlandı. Özellikle "Tam ve daimi malullük" durumunda maluliyet yardımına ek olarak emeklilik yardımının da ödeneceği netleştirildi.

6. Hukuki Statü Ayrımı (Kamu vs. Özel Hukuk)

Sandığın hukuki pozisyonu bazen tartışmalara neden olabiliyordu.

* Yenilik: Yönetmelik, Sandığın üyeleriyle (yani sizinle) olan ilişkilerinde Kamu Hukuku hükümlerine, diğer ticari iş ve iştiraklerinde ise Özel Hukuk hükümlerine tabi olduğunu net bir şekilde kayda geçirdi.

7. İhtiyat Fonu Kesintisi

* Yenilik: Sandığın yıllık net kârının %10?unun ihtiyat fonu (yedek akçe) olarak ayrılması hükme bağlandı. Bu, Sandığın mali yapısının risklere karşı daha dayanıklı olmasını hedeflemektedir.

Özetle Sizin İçin En Önemli Değişiklik

Sizin gibi meslek hayatının içinde olan veya emekliliğe hazırlanan polis memurları için en somut değişiklik emeklilikte parayı toplu almak yerine aylık maaş gibi nemalandırabilme seçeneğidir. Bu sistem, emeklilik ikramiyenizi hemen harcamak yerine POLSAN güvencesinde değerlendirip ek gelir elde etmenize olanak tanıyacaktır.

Mevcut durumda bu değişiklikler 17.01.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


atmaca411
Aday Memur
19 Ocak 2026 23:35

Emekli olduktan sonra bırıkmışınıxı cekmeyıp, sıstemde bırakırsanız aylık şeklınde alma hakkı getirildi diyorsun da, bunun için bırıkmışınıxı 1 yıl içeride kakcagını, bugun emeklı olsa, aylık almasının tam 1 yıl sonra olcagı nı nıye soylemıyorsun. İşiniz gucunuz ALGI, polsan guzellemesı. Az şeffaf olun ya..

dehliss, 2 saat önce

Murat kartal 0155
Aday Memur
19 Ocak 2026 23:49
sandıkta haketilmiş toplu para üzerinden nisan temmettüsü neden verilmiyor aidat üzerinden veriliyor hakedilmiş param 1200000 onun üzerinde. neden vermiyorlar temettüyü hakedilmiş ama
