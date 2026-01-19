Yeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?

4. Aidat Oranlarında Esneklik Yetkisi

Aidat oranları tüzükle sabitlenmişti ve değiştirmek zorlu bürokratik süreçler gerektiriyordu.

* Yenilik: Üyelik aidatı, emeklilik keseneğine esas aylığın %9'u olarak korundu; ancak Genel Kurul?a bu oranı 5 puana kadar artırma veya azaltma yetkisi verildi. Bu, ekonomik koşullara göre aidatların daha hızlı güncellenebilmesinin önünü açtı.

5. Yardımların Hesaplanmasında Şeffaflık

Eski tüzükte emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının hesaplanması karmaşık ve bazen yoruma açık ifadeler barındırabiliyordu.

* Yenilik: Tüm yardımların (Emeklilik, Maluliyet, Ölüm) hesaplanma yöntemleri net, ölçülebilir ve standart formüllere bağlandı. Özellikle "Tam ve daimi malullük" durumunda maluliyet yardımına ek olarak emeklilik yardımının da ödeneceği netleştirildi.

6. Hukuki Statü Ayrımı (Kamu vs. Özel Hukuk)

Sandığın hukuki pozisyonu bazen tartışmalara neden olabiliyordu.

* Yenilik: Yönetmelik, Sandığın üyeleriyle (yani sizinle) olan ilişkilerinde Kamu Hukuku hükümlerine, diğer ticari iş ve iştiraklerinde ise Özel Hukuk hükümlerine tabi olduğunu net bir şekilde kayda geçirdi.

7. İhtiyat Fonu Kesintisi

* Yenilik: Sandığın yıllık net kârının %10?unun ihtiyat fonu (yedek akçe) olarak ayrılması hükme bağlandı. Bu, Sandığın mali yapısının risklere karşı daha dayanıklı olmasını hedeflemektedir.

Özetle Sizin İçin En Önemli Değişiklik

Sizin gibi meslek hayatının içinde olan veya emekliliğe hazırlanan polis memurları için en somut değişiklik emeklilikte parayı toplu almak yerine aylık maaş gibi nemalandırabilme seçeneğidir. Bu sistem, emeklilik ikramiyenizi hemen harcamak yerine POLSAN güvencesinde değerlendirip ek gelir elde etmenize olanak tanıyacaktır.

Mevcut durumda bu değişiklikler 17.01.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.