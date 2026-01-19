Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Milli Emlak tekrar Maliye Bakanlığına mı dönecek?


19 Ocak 2026 22:02
Milli Emlak tekrar Maliye Bakanlığına mı dönecek?

bu konuda duyumları olan var mı, milli emlak tekrardan Hazineye dönüyor söylentisi dolaşıyor doğruluğunu bilen varsa görüşlerinizi paylaşırsanız bu konuda

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımıİki kurumdan muvafakat aldım ama 6 aydır ilişki kesme yazım gelmedi Acil yardımTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin Mağduriyeti

Sözlük

2026 Oscar Ödül Töreni 1 sarmaşık gülleri 1 orospu 4 güne bir söz bırak 1 sinyal 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 pratik tatlı tarifleri 1 projeksiyon 1 su faturası 2 Çaylak yazar 1

Son Haberler

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıBuzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldiErzurum'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacakAlkollü sürücünün çarptığı polis yaşam mücadelesini kaybetti3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.