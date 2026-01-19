EMM 84,49 puan

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
19 Ocak 2026 22:02
Merhabalar, elektrik elektronik muhendisiyim. Kpss puanim 84,49. Sizce temmuz atamasinda atamam olabilir mi? Son atamada son yerleşen kişinin puani 84,92 olmuş. Bir öncekinde 86,14 idi.

