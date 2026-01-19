Banka ve pttt deki kadin memurlar bana sen diye hitap etmesi

.Merhabalar. Bunu paylaşma gereği hissettim çünkü ara sıra denk geldiğim bir durum. 25 ile 30 yas arasında bir gencim

Ozellikle Kadın memurlar hakkında söylüyorum yazdıklarımı. Elimden geldiğince tanımadığım insanlara "siz" diye hitap etmeye çalışırım karşımdakinin mesleği, maddi durumu ne olursa olsun. Fakat bazen bir bankaya, mağazaya, doktora gittiğimde şunu yaşıyorum ordaki bazı kadın görevliler biz müşterilere "sen" diye hitap ediyorlar. Yaşım onlara göre küçük olduğu için bu şekilde hitap ettiklerini sanıyorum acaba yaştan dolayımı benden buyukse hani 5 10 yas arasi filan bazılarıda yaşıt olduğum halde sen diye hitap ediyor ama baska. musteriye de siz diye mi hitap eder bilemiyorum. Bende takinti yaptim acaba ben dışarıdan ise yaramaz gariban birimi gözüküyorum da beni küçümsemek gaye almamak için. mi diyor gibime geliyor ama normal görünüşüm var sizce fazla mi abartıyorum neden o sekil konusuyor olabilir ama bazi memurlardan beyefendi hanimefendk diye hitap ediyor özguvenim dustu ya kendimi hayatta gaye alınmayan biri gibi hissediyorum bu sebebten sizce gereksi yerimi abartiyorum. Sizce gaye alınmayacak siradan ezik görünenlerimi böyle davranıyorlar ama asalet var bende.Başkasına siz bana sen diyince kendimi ezik hissettim adaletli olsamda beni gaye almayınca aa beni niye gaye almıyor ki neden sen diyor demekk i ben ise yaramaz biriyim dışarıdan bakınca die dusunceler geliyor niye acaba sen diye hitap eder ki bir bankaci.Bana sen demesine takılmadım aslında neden bana sen diyor memur arkadaşlar bilir kucuk gördüğü ezik görünen kisileremi diyoarlar