Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Aym DMK 56md kaldırdı


20 Ocak 2026 01:35
Aym DMK 56md kaldırdı

Arkadaşlar merhaba. 2017 yılında polis memuru olarak göreve başlamıştım. 2017 yılının Agustos ayında adli ve idari soruşturma geçirip görevden uzaklaştırılmıştım. Adli olarak hagb aldım ve 2019 Kasım ayında içişleri bakanlık yüksek disiplin kurulu kararı ile göreve dönmüştüm. Göreve iade oldum 23 ay eksik yatan maaşımı da geri almıştım. 2021 Ocak ayında dmk 56 ile ilişıgım kesildi yani asalet tasdik olmadı. Yakın zamanda Aym dmk 56md kaldırdı. Dosya şu an Danıştayda sizce göreve tekrar döner miyim. Nerdeyse 2 yıldır Daniştayda

