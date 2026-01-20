Sınıf değişikliği

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
K/A herkese iyi mesailer.Ben şuan kara kuvvetlerinde helikopter teknisyeni Asb ım yıllık muayenede kolostrol sebebi ile 41C tanısı verildi ve 6 takibe alındım. B tanısı alırsam ilerde süreç nasıl işliyor bir de hangi sınıflara gönderilirim yönetmelikte uçucuları ayrı şekilde değerlendirdiği için bilgi bulamadım. Bir de bu 6 ay içinde uçuşum kesik ve bakım yetkilerim askıya alındı takip sürecinde iken şuan bulunduğum takımda mı çalışırım yoksa görevlendirme yazılmak mu zorunda

