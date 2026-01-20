4(B) Sözleşmeli Personel Becayiş Var mı?

Merhabalar 2024 yılı ağustos ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4(B) li olarak atandım. Becayiş yapmak istiyorum ancak yaptığım araştırmalarda net bir bilgi bulamadım veya forumlarda yapabilirsin ya da yapamazsın gibi yorumlar bulunmakta. Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi becayişten mevcut durumda yararlanabilir miyim?

Merhabalar 2024 yılı ağustos ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4(B) li olarak atandım. Becayiş yapmak istiyorum ancak yaptığım araştırmalarda net bir bilgi bulamadım veya forumlarda yapabilirsin ya da yapamazsın gibi yorumlar bulunmakta. Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi becayişten mevcut durumda yararlanabilir miyim?