Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4(B) Sözleşmeli Personel Becayiş Var mı?


20 Ocak 2026 10:09
4(B) Sözleşmeli Personel Becayiş Var mı?
Merhabalar 2024 yılı ağustos ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4(B) li olarak atandım. Becayiş yapmak istiyorum ancak yaptığım araştırmalarda net bir bilgi bulamadım veya forumlarda yapabilirsin ya da yapamazsın gibi yorumlar bulunmakta. Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi becayişten mevcut durumda yararlanabilir miyim?

DurBakDinleGeç
Aday Memur
20 Ocak 2026 10:54

Bknz. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=715754&MevzuatTertip=5

Bknz. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18377&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'da Karşılıklı Yer Değitirme:Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3+1'den Kadroya Geçen Memurun Ünvan Değişikliği Sınavına Girmesi Mümkün Mü?Evlilik durumunda tayin hakkı4(B) Sözleşmeli Personel Becayiş Var mı?DSİ hakkında4b sözleşmeli personelKoruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı 4/B Sözleşmeli Ocak Maaşı

Sözlük

özlemek 1 karaktersizlik 2 pastayı annesine yediren damat 1 black mirror 1 pratik tatlı tarifleri 1 göklerde kartal gibiydim 2 projeksiyon 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 1 sinyal 1

Son Haberler

Tekirdağ'da çevreye atık bırakan tesislere 18,6 milyon lira cezaAtlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı, iki yeni gözaltı varMehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındıKayıt dışı ekonomiyle mücadelede KAŞİF dönemi

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.