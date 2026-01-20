Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
3+1 KADROYA GEÇİŞ SAĞLIK RAPORU


20 Ocak 2026 11:03
3+1 KADROYA GEÇİŞ SAĞLIK RAPORU

4B'den Kadroya geçiş sürecinde sağlık raporu isteniyor bildiğim kadarıyla, nerden alınır, aile hekimi verebilir mi?

Randevu alıp hastaneye mi gitmek gerekiyor. Teşekkürler


Ahmett izmir
Aday Memur
20 Ocak 2026 12:14

Merhaba il sağlık aile hekiminin verdiğini kabul etmiyor.

Hastanede Psikiyatri den alın

300 lira ücreti var.

Benim 17 ocakta 3 yılım doldu

19 ocakta arandım bugün diploma , akıl sağlığı raporu ve dilekçe ile kadro işlemlerini yaptım.

Bilginize


Tıbatıb
Aday Memur
20 Ocak 2026 12:30

Merhaba peki randevu aldınız mı nasıl hallettiniz

Ahmett izmir, 1 saat önce

