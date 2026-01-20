Radyoloji Teknikerinin Kontrast Madde Vermesi Hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Son zamanlarda yine sıkça konuşulan bir konu var: Radyoloji teknikerinin kontrast madde verme yetkisi.

Kısaca ve net şekilde söyleyelim:

Kontrast ve ilaç uygulamaları tıbbi tedavi kapsamındadır ve mutlaka hekimin açık order?ına dayanmak zorundadır. Yani;

Radyoloji teknikeri tıbbi karar veremez.

Kendi inisiyatifiyle ?kontrast veriyorum? diyemez.

Sisteme kendi başına order giremez.

Tekniker ne yapabilir?

Hekim tarafından sisteme girilmiş bir order varsa:

Uygulama saatini,

Kullanılan dozu,

Teknik detayları ve işlem kayıtlarını

sisteme işleyebilir. Yani uygulamanın teknik ve kayıt kısmında görev alır. Önemli nokta şu:

Kontrast gibi invaziv ve riskli işlemlerde hekim sadece ?order yazıp gitmiş? olmamalı. İşlem sırasında fiilen orada bulunmalı ve olası bir komplikasyona anında müdahale edebilir durumda olmalıdır. Hemşire de ancak hekimin yanında ve talimatıyla yardımcı rol üstlenebilir.

Personel eksik olabilir, iş yükü ağır olabilir ama bu durum kanunu değiştirmez. Yanlış uygulama yıllarca sürebilir; ama bir gün mutlaka hesabı sorulur. O yüzden hem hasta güvenliği hem de kendi hukuki güvenliğimiz için sınırları bilmek ve ona göre çalışmak hepimizin yararına.

🔴 Bu konuyla ilgili daha önce soruşturma geçirmiş, dava açılmış ya da disiplin süreci yaşamış olan arkadaşlar varsa, yaşadıklarını paylaşırsa yol gösterici olur.