Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Radyoloji Teknikerinin Kontrast Madde Vermesi Hakkında


20 Ocak 2026 12:48
Radyoloji Teknikerinin Kontrast Madde Vermesi Hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Son zamanlarda yine sıkça konuşulan bir konu var: Radyoloji teknikerinin kontrast madde verme yetkisi.

Kısaca ve net şekilde söyleyelim:

Kontrast ve ilaç uygulamaları tıbbi tedavi kapsamındadır ve mutlaka hekimin açık order?ına dayanmak zorundadır. Yani;

Radyoloji teknikeri tıbbi karar veremez.

Kendi inisiyatifiyle ?kontrast veriyorum? diyemez.

Sisteme kendi başına order giremez.

Tekniker ne yapabilir?

Hekim tarafından sisteme girilmiş bir order varsa:

Uygulama saatini,

Kullanılan dozu,

Teknik detayları ve işlem kayıtlarını

sisteme işleyebilir. Yani uygulamanın teknik ve kayıt kısmında görev alır. Önemli nokta şu:

Kontrast gibi invaziv ve riskli işlemlerde hekim sadece ?order yazıp gitmiş? olmamalı. İşlem sırasında fiilen orada bulunmalı ve olası bir komplikasyona anında müdahale edebilir durumda olmalıdır. Hemşire de ancak hekimin yanında ve talimatıyla yardımcı rol üstlenebilir.

Personel eksik olabilir, iş yükü ağır olabilir ama bu durum kanunu değiştirmez. Yanlış uygulama yıllarca sürebilir; ama bir gün mutlaka hesabı sorulur. O yüzden hem hasta güvenliği hem de kendi hukuki güvenliğimiz için sınırları bilmek ve ona göre çalışmak hepimizin yararına.

&#128308; Bu konuyla ilgili daha önce soruşturma geçirmiş, dava açılmış ya da disiplin süreci yaşamış olan arkadaşlar varsa, yaşadıklarını paylaşırsa yol gösterici olur.


türkiye aslanı
Şube Müdürü
20 Ocak 2026 12:49

Kaynaklar / Ekler

Ek-1: 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete Yönetmeliği

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

Ek-2: Danıştay 10. Dairesi Kararı

(E:2021/7395 ? K:2025/2074)

https://www.genelsaglikis.org.tr/uploads/karar_68889f794885e.pdf

Ek-3: Türk Sağlık-Sen ? Danıştay Kararı Özeti

https://www.turksagliksen.org.tr/danistayda-kazandik--rontgen-teknisyenlerine-skopi-cekimi-vb--gorevleri-iptal-ettirdik_5652.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üst öğrenimGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeİllerin promosyon anlaşmaları ve promosyon hakkında sorular (tek başlık)Memura 8 yılda bir verilen ödül kademe3+1 KADROYA GEÇİŞ SAĞLIK RAPORURadyoloji Teknikerinin Kontrast Madde Vermesi Hakkındaİl sağlık müdürlükleri mühendislik hk.Eş durumu mazeret belgesiSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

göklerde kartal gibiydim 2 bir masum mor menekşe 1 projeksiyon 1 tarhana çorbası 1 karaktersizlik 1 Çaylak yazar 1 pastayı annesine yediren damat 1 dişçi korkusu 1 özlemek 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1

Son Haberler

Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacakKontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldıÜniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldiDSİ'den baraj projelerine 16,9 milyar liradan fazla yatırımTrabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.