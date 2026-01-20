Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
20 Ocak 2026 13:44
Ücretli öğretmen sorunsalı
Türkiye'de öğretmenlik, yıllar süren bir emek ve ciddi bir eleme sürecinden sonra icra edilen bir meslektir. AGS (eski adıyla KPSS) süreci; alan bilgisi, pedagojik yeterlilik ve sabır isteyen zorlu bir maratondur. Bu sınavdan yüksek puan alarak atanan öğretmenler, yalnızca bir kadro değil, emeğin karşılığını kazanmış olurlar. Ücretli öğretmenlik uygulaması ise bu sistemin istisnai ve geçici bir çözümü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bugün gelinen noktada bu uygulama, amacını aşmış ve ciddi bir adalet tartışmasını beraberinde getirmiştir. Asıl problem, ücretli öğretmenlerin varlığı değil; bazı ücretli öğretmenlerin tutumudur. Hiçbir merkezi sınavdan geçmeden, puan almadan, aynı eleme sürecine tabi olmadan sınıfa girip; ardından "Biz de puanla atanmış öğretmenlerle aynı şartlarda çalışalım", "Bizi de sınavsız atayın" gibi talepler dile getirilmesi kabul edilebilir değildir. Bu yaklaşım, yıllarını sınavlara, derslere, maddi ve manevi fedakarlıklara harcamış öğretmenlere açık bir haksızlıktır. Puanla atanmış öğretmenleri yok saymak, onların emeğini değersizleştirmek anlamına gelir. Tabiri caizse, bu insanlar "eşek yerine konmuş" hissine itilmektedir. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ücretli öğretmenlik yapan insanların ekonomik zorluklar yaşadığı da inkar edilemez. Ancak çözüm, emeği by-pass etmek, sınav sistemini tamamen devre dışı bırakmak değildir. Eğer bir meslek sınavla ve puanla icra ediliyorsa, bu kural herkes için geçerli olmalıdır. Adalet; eşitlik değildir. Adalet, emeğe göre karşılık vermektir. Aynı süreci yaşamayan insanların, aynı hakları talep etmesi toplumsal huzuru değil, daha büyük bir kırılmayı doğurur. Sorun ücretli öğretmenlerde değil; onları bu şekilde istihdam eden, güvencesizliğe mahküm eden sistemdedir. Bu sorun, puanla atanmış öğretmenlerin hakları çiğnenerek değil; öğretmen ihtiyacının kalıcı, adil ve liyakate dayalı kadrolarla çözülmesiyle giderilebilir. Eğitim gibi kutsal bir alanda, liyakat ve emek göz ardı edilirse, kaybeden yalnızca öğretmenler değil; tüm toplum olur.

20 Ocak 2026 13:57

Doğuya atanıp hemen batıya giden ya da onun hayalini kuranlar için fazla iddialı olmuş


20 Ocak 2026 14:42

O talep edenler genelde eğitim çıkışlı değil bu kadar kafa yorma

