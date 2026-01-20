Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.


20 Ocak 2026 13:44
Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.

Türkiye'de öğretmenlik, yıllar süren bir emek ve ciddi bir eleme sürecinden sonra icra edilen bir meslektir. AGS (eski adıyla KPSS) süreci; alan bilgisi, pedagojik yeterlilik ve sabır isteyen zorlu bir maratondur. Bu sınavdan yüksek puan alarak atanan öğretmenler, yalnızca bir kadro değil, emeğin karşılığını kazanmış olurlar. Ücretli öğretmenlik uygulaması ise bu sistemin istisnai ve geçici bir çözümü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bugün gelinen noktada bu uygulama, amacını aşmış ve ciddi bir adalet tartışmasını beraberinde getirmiştir. Asıl problem, ücretli öğretmenlerin varlığı değil; bazı ücretli öğretmenlerin tutumudur. Hiçbir merkezi sınavdan geçmeden, puan almadan, aynı eleme sürecine tabi olmadan sınıfa girip; ardından "Biz de puanla atanmış öğretmenlerle aynı şartlarda çalışalım", "Bizi de sınavsız atayın" gibi talepler dile getirilmesi kabul edilebilir değildir. Bu yaklaşım, yıllarını sınavlara, derslere, maddi ve manevi fedakarlıklara harcamış öğretmenlere açık bir haksızlıktır. Puanla atanmış öğretmenleri yok saymak, onların emeğini değersizleştirmek anlamına gelir. Tabiri caizse, bu insanlar "eşek yerine konmuş" hissine itilmektedir. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ücretli öğretmenlik yapan insanların ekonomik zorluklar yaşadığı da inkar edilemez. Ancak çözüm, emeği by-pass etmek, sınav sistemini tamamen devre dışı bırakmak değildir. Eğer bir meslek sınavla ve puanla icra ediliyorsa, bu kural herkes için geçerli olmalıdır. Adalet; eşitlik değildir. Adalet, emeğe göre karşılık vermektir. Aynı süreci yaşamayan insanların, aynı hakları talep etmesi toplumsal huzuru değil, daha büyük bir kırılmayı doğurur. Sorun ücretli öğretmenlerde değil; onları bu şekilde istihdam eden, güvencesizliğe mahküm eden sistemdedir. Bu sorun, puanla atanmış öğretmenlerin hakları çiğnenerek değil; öğretmen ihtiyacının kalıcı, adil ve liyakate dayalı kadrolarla çözülmesiyle giderilebilir. Eğitim gibi kutsal bir alanda, liyakat ve emek göz ardı edilirse, kaybeden yalnızca öğretmenler değil; tüm toplum olur.


baykuş123
Şef
20 Ocak 2026 13:57

Doğuya atanıp hemen batıya giden ya da onun hayalini kuranlar için fazla iddialı olmuş


Sansasyonell
Aday Memur
20 Ocak 2026 14:42

O talep edenler genelde eğitim çıkışlı değil bu kadar kafa yorma


baykuş123
Şef
20 Ocak 2026 15:36

Eğitim çıkışları da biliyoruz.Formasyon verilirken ağlıyorlardi ahahahah

Sansasyonell, 2 gün önce

O talep edenler genelde eğitim çıkışlı değil bu kadar kafa yorma


Sansasyonell
Aday Memur
20 Ocak 2026 16:24

Yav he he hadi yürü git seni ilgilendirmiyo kimsenin durumu

baykuş123, 2 gün önce

Eğitim çıkışları da biliyoruz.Formasyon verilirken ağlıyorlardi ahahahah


albatros52
Memur
21 Ocak 2026 01:50
Ücretli öğretmenlik vekil öğretmenlik gibi geri gelmelidir. Haftalık 15 saat karşılığı asgari ücret gerisi ekders ve bütün Özlük haklar. 1 Eylül 1Temmuz arası iş garantisi.

Talai
Aday Memur
21 Ocak 2026 01:58

Öncelikle Eğitim fakültesi çıkışlılar olmak üzere sıra ile atama yapılsın.. Kimse sınavlarda sürünmesin.. Sırası gelen atansın en temizi.


BanuAlkan
Memur
21 Ocak 2026 09:18
esas bütün öğretmenlikleri bu şekil yapmak ne zaman bakanlığın aklına gelecek bakalım. o zeki bakan kim çıkacak bakalım. kadrolu hazineye yüktür, bir ara bunu sayın şimşeğe demek lazım, hemen icraata koyar. böylece bütün öğretmenler denklenir aradaki haksızlık giderilir: yeni başlayan 40 başöğretmen ünvanlı - ki başbuğa sadakati olan gururu olan onuru olan bu ünvanı almazdı - 100 maaş uçurum fark hazineye kalırdı vekil sistem en iyisi, yazın maaş hazineye kalırdı
albatros52, Dün
Ücretli öğretmenlik vekil öğretmenlik gibi geri gelmelidir. Haftalık 15 saat karşılığı asgari ücret gerisi ekders ve bütün Özlük haklar. 1 Eylül 1Temmuz arası iş garantisi.

bilinçlivatandas
Şef
21 Ocak 2026 10:48
sen ne boş adamsın öğretmen değilsin adım kadar eminim ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama öğretmenleri kıskandığın ortada belki de atanamadın başka iş yapıyorsun bu kıskançlığın o yüzden
BanuAlkan, Dün
esas bütün öğretmenlikleri bu şekil yapmak ne zaman bakanlığın aklına gelecek bakalım. o zeki bakan kim çıkacak bakalım. kadrolu hazineye yüktür, bir ara bunu sayın şimşeğe demek lazım, hemen icraata koyar. böylece bütün öğretmenler denklenir aradaki haksızlık giderilir: yeni başlayan 40 başöğretmen ünvanlı - ki başbuğa sadakati olan gururu olan onuru olan bu ünvanı almazdı - 100 maaş uçurum fark hazineye kalırdı vekil sistem en iyisi, yazın maaş hazineye kalırdı

BanuAlkan
Memur
21 Ocak 2026 11:41
niye? hazineyi önemsenmesi seni rahatsız mı etti? tasarruf tedbirlerinin kamudan uygulanması seni niye bu kadar rahatsız etti? yoksa sen devletin imlalarından ziyadesiyle mi faydalanıyorsun?
bilinçlivatandas, Dün
sen ne boş adamsın öğretmen değilsin adım kadar eminim ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama öğretmenleri kıskandığın ortada belki de atanamadın başka iş yapıyorsun bu kıskançlığın o yüzden

rocketrols
Aday Memur
21 Ocak 2026 19:59
üstteki yazarları gördüğünüz üzere neden müdürleriniz ücretli öğretmenleri eziyor , onlara parasız nöbet tutturuyor anladınız mı hocalarım !! sakın ücretli öğretmenlere acimayin , onlar sizin maasiniza göz dikmislerdir . sakın mudurlerinize karşı o ucretlileri savunmayin birakin ezilsinler. kendilerine okul arasınlar pıt pıt

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
21 Ocak 2026 20:58

Genellemeyelim, iyi çocuklar da var.

rocketrols, Dün
üstteki yazarları gördüğünüz üzere neden müdürleriniz ücretli öğretmenleri eziyor , onlara parasız nöbet tutturuyor anladınız mı hocalarım !! sakın ücretli öğretmenlere acimayin , onlar sizin maasiniza göz dikmislerdir . sakın mudurlerinize karşı o ucretlileri savunmayin birakin ezilsinler. kendilerine okul arasınlar pıt pıt

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
21 Ocak 2026 21:00

Hazineyi peşkeş çekenlere laf söylemeye cesareti olmayanlar işlerini yapanlara bir de kölelik öneriyorlar.

Sizin için istediğiniz olsun, sömürüyü destekleyenler sömürülsün de demeyeceğim.

bilinçlivatandas, Dün
sen ne boş adamsın öğretmen değilsin adım kadar eminim ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama öğretmenleri kıskandığın ortada belki de atanamadın başka iş yapıyorsun bu kıskançlığın o yüzden

bilinçlivatandas
Şef
22 Ocak 2026 11:24
hadi oradan madem öyle neredeyse diğer bütün memurluklarda kabaca aynı ücrete yapılabilir madem hazineyi çok düşünüyorsunuz bütün ünvanların maaşlarını indirelim ben varım
BanuAlkan, Dün
niye? hazineyi önemsenmesi seni rahatsız mı etti? tasarruf tedbirlerinin kamudan uygulanması seni niye bu kadar rahatsız etti? yoksa sen devletin imlalarından ziyadesiyle mi faydalanıyorsun?

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Ocak 2026 12:17

Emeklilerde yola çıktılar. En düşük emekli maaşını artıra artıra en sonunda hepsi eşitlenecek, herkes düşük alacak bu gidişler.

Yöneticilere de en üstten başlayarak ciddi oranda artırma girişimi oldu. Şimdilik direkten döndü.

Üsttekine itaat eden o da yavaş yavaş yönetici sınıfına geçebilir. Dik duran ilerlemez.

Böyle giderse daha zenginler ve daha fakirler diye iki grup olacak herhalde.

Tasarruf tedbiri uygulanan ve uygulanmaya kesimlere bakınız. Farklı puan tipi ile gelip hazırlık okuyan çocukları bile puan ve yaşa bakamadan e-okulda ayrı olmalarına rağmen tasarruf tedbiri diye birleştirdiler. İki ayrı öğretmen (birine idareden birisini yazarak) derse giriyor gösterip ek ders alanlar da bunu savundu. Eğitimden tasarruf gelecekten tasarruftur.

bilinçlivatandas, 3 saat önce
hadi oradan madem öyle neredeyse diğer bütün memurluklarda kabaca aynı ücrete yapılabilir madem hazineyi çok düşünüyorsunuz bütün ünvanların maaşlarını indirelim ben varım

Huseyinn7
Daire Başkanı
22 Ocak 2026 13:36

Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi gibi bir durum mu var?

Eşim öğretmen, ücretli öğretmen. Sınavla atanması mantıklı fakat kadro sayısından çok fazla sınava girip atanmaya çalışan var. Hele bir de akademiler çıktı. Eşimin atanmaya dair umudu, isteği kalmadı. Çocuğu mu bırakacaksın, İstanbul 'da az maaşla geçinmeye mi çalışacaksın yoksa atandığı yerden benim kurumumun olduğu yere gelmeye mi çalışacak. 4-6 sene zorluğu, stresi bir yana.


ingilizceci78
Memur
22 Ocak 2026 13:37

bakın şöyle ilginç bir durum var. öğretmen ankaranın evren ilçesine atanıyor resen. öğretmen norm fazlası evrene atanıyor. gitmiyor. mahkeme vesaire. yıllarca oraya ücretli öğretmen bakıyor bu öğretmen boşta. bunu çözmek gerekiyor ama nasıl bilmiyorum.


sakinadam41
Aday Memur
22 Ocak 2026 14:29

Ücretli öğretmenlere kadro verileceğine dair bir haber mi var bu arkadaş niye kendi kendine gelin güvey olmuş?

Toplam 17 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?Maaş farkları ne zaman yatar?Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadıÜcretli öğretmenlere kadro verilmesi.Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?Ara tatil kalkmasınYönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.GYS sınav merkeziİl içi mazeret

Sözlük

haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 victor osimhen 1

Son Haberler

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyorBoğaziçi, dünyanın ilk 250 üniversitesi arasındaTrump: Gazze'deki savaşı durduruyoruzMerkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıİstifa Eden Öğretmen, Yurt Dışında Yaşarsa 25 Yıl Hizmetini Nasıl Tamamlar? Hangi Statüden Emekli Olur?

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.