Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.

esas bütün öğretmenlikleri bu şekil yapmak ne zaman bakanlığın aklına gelecek bakalım. o zeki bakan kim çıkacak bakalım. kadrolu hazineye yüktür, bir ara bunu sayın şimşeğe demek lazım, hemen icraata koyar. böylece bütün öğretmenler denklenir aradaki haksızlık giderilir: yeni başlayan 40 başöğretmen ünvanlı - ki başbuğa sadakati olan gururu olan onuru olan bu ünvanı almazdı - 100 maaş uçurum fark hazineye kalırdı vekil sistem en iyisi, yazın maaş hazineye kalırdı

albatros52, Dün Ücretli öğretmenlik vekil öğretmenlik gibi geri gelmelidir. Haftalık 15 saat karşılığı asgari ücret gerisi ekders ve bütün Özlük haklar. 1 Eylül 1Temmuz arası iş garantisi.