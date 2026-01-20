Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
mazerete bağlı yer değişikliği: hala tercih ekranı açılmadı


20 Ocak 2026 14:59
mazerete bağlı yer değişikliği: hala tercih ekranı açılmadı

öğleden sonra oldu saat 14:50 yi de geçti.


mavisular
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:08

il içi tercih ekranı açılmış. il dışı ekran açılmış diye duydum. il dışı tercih ekranından bahsediyorsanız bu ayın 26 sında haftaya pazartesi açılacakmış. bildiğim budur hocam


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 15:09

pardon hocam tabiiki il içi tercih ekranını kasetttim. ama yazmamışım k. bakmayın.

ama bende açık değil.

mavisular, 20 dk. önce

il içi tercih ekranı açılmış. il dışı ekran açılmış diye duydum. il dışı tercih ekranından bahsediyorsanız bu ayın 26 sında haftaya pazartesi açılacakmış. bildiğim budur hocam


mavisular
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:12

il içi başvuruların yapıldığına dair 3 haber sitesinde haber okudum. tercihler başvuruların yapıldığı yerde yapılıyormuş. bildiğim budur hocam

kimuni, 19 dk. önce

pardon hocam tabiiki il içi tercih ekranını kasetttim. ama yazmamışım k. bakmayın.

ama bende açık değil.


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 15:15

yok ben resmi mebbis başvuruyu kastettim. teşekkür ederim ama benim halen gördüğüm şey şu (ekran resmini atardım ama mümkün değil galiba bu forum sitesi için)

Başvuru Bitiş Tarih/Saati: 19/01/2026 16:00 Başvuru süresi sone ermiştir...

Başvurunuz onaylandı...

sadece bu yazı var hala.

mavisular, 16 dk. önce

il içi başvuruların yapıldığına dair 3 haber sitesinde haber okudum. tercihler başvuruların yapıldığı yerde yapılıyormuş. bildiğim budur hocam

Toplam 4 mesaj

