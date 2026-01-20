Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadı


20 Ocak 2026 14:59
Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadı

öğleden sonra oldu saat 14:50 yi de geçti.


mavisular
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:08

il içi tercih ekranı açılmış. il dışı ekran açılmış diye duydum. il dışı tercih ekranından bahsediyorsanız bu ayın 26 sında haftaya pazartesi açılacakmış. bildiğim budur hocam


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 15:09

pardon hocam tabiiki il içi tercih ekranını kasetttim. ama yazmamışım k. bakmayın.

ama bende açık değil.

mavisular
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:12

il içi başvuruların yapıldığına dair 3 haber sitesinde haber okudum. tercihler başvuruların yapıldığı yerde yapılıyormuş. bildiğim budur hocam

kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 15:15

yok ben resmi mebbis başvuruyu kastettim. teşekkür ederim ama benim halen gördüğüm şey şu (ekran resmini atardım ama mümkün değil galiba bu forum sitesi için)

Başvuru Bitiş Tarih/Saati: 19/01/2026 16:00 Başvuru süresi sone ermiştir...

Başvurunuz onaylandı...

sadece bu yazı var hala.

mavisular
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:37

resmi başvurular bitti hocam. artık okul tercihi sçılacak günü bekleyeceğiz. il içiler bugün başladı. il dışılar pazartesi başlayacak. haftaya cuma günü ise sonuçlanacak

kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 15:40

başvuru derken "mebbis üzerinden yapılan resmi tercih başvurusu" 'nu kasettim yani 2. aşama olan başvuru. bu açılmadı hocam bende.

kendi ekranında açılan varsa bi bildirebilir mi yani haber sitelerinden değil de.

Baki Mercimek
Aday Memur
20 Ocak 2026 16:04
açılmadı henüz. ben de bekliyorum

magdur turkce
Aday Memur
20 Ocak 2026 17:25

Ağustosta olduğu gibi bu atamada da sistem değişikliğine gidildi ve sonuç olarak hala okul listeleri ekranı açılmadı.Norm fazlası atama sonucu gibi gece 11.00 de açılır herhalde


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 17:34

hocam saat 17.30 ben de mesai bitti diyecekken, saat 11.00 e kadar yolu var onu öğrendim.

yani sonuçları açıklarken gece yarısını da geçtiklerini biliyorum ama bu başvuruları alırlarken ilk defa bu kadarlık bir gecikme ile karşılaşıyorum açıkçası.

evet bende açılacak okul listelerini merak ediyorum çok, hayırlısı..

kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 18:03

açıldı ve şaşkınlık içerisindeyim çünkü şu yazılı:

alanınızda boş kontenjan bulunmamaktadır.


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 18:06

acep ilçe emri mi çıkacak ki??


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 18:07

düzeltme: " branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır "

yazılı

magdur turkce
Aday Memur
20 Ocak 2026 18:29

Benim ekranda da aynısı yazıyor.Norm fazlası atamalr nedeniyle boş normlar yeniden doldu.Biz il içi özür grubu yine mağdur edildik.2 ev 2 kira 2 faturalı hayata devam.

Aysinee
Aday Memur
20 Ocak 2026 19:00

Bende de aynısı yazıyor nolacak engelliden vermiştim ben il emrine verirler mi acaba


kimuni
Genel Müdür
20 Ocak 2026 19:21

valla bu ihtimali ilk ben yazdım ama yine ilk ben yazayım bence düşük bir ihtimal ama başka ne olabilir bilmiyorum.

