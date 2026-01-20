Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

beyler şu hayat payin şu kampanyayı kullananız var mı yaa plzz?


20 Ocak 2026 15:03
beyler şu hayat payin şu kampanyayı kullananız var mı yaa plzz?

beyler şu hayat payin şu kampanyayı kullananız var mı yaa plzz?https://hayatpay.com.tr/kampanya/nakitpara-hayatpara-iade


Cafer Kalın
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:04

buyur yardımcı olayım hacım nedir?? :D


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:04

ya hayat payi yeni indirdim kaydoldum da bu kampanya nedir vs bi buradan da sorayım dedim işte:)

Cafer Kalın, 24 dk. önce

buyur yardımcı olayım hacım nedir?? :D


Cafer Kalın
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:05

hacım çok basit bak :) hayat pay dijital Kartınla yaptığın harcamalarda (market, restoran, kafe, akaryakıt ve eczane harcamaları) %10 nakit para ve hayatpara iade tutarı otomatik olarak Hayat Pay cüzdanına geliyor

Remzi Bıyıksız, 24 dk. önce

ya hayat payi yeni indirdim kaydoldum da bu kampanya nedir vs bi buradan da sorayım dedim işte:)


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
20 Ocak 2026 15:06

tamamdır hocam çok saolasın madem :D

Cafer Kalın, 23 dk. önce

hacım çok basit bak :) hayat pay dijital Kartınla yaptığın harcamalarda (market, restoran, kafe, akaryakıt ve eczane harcamaları) %10 nakit para ve hayatpara iade tutarı otomatik olarak Hayat Pay cüzdanına geliyor

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kaybedenler KulübüSon iki harften kelime bulma oyunuBugünkü DurumumEfkar dağıtanlarSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuBeyler kolaylıklar dilerim herkeseŞu an ne dinliyorsunuz?Altını Çizdiğim Cümlelerİtiraf etmeliyim kiÖzlü ve güzel sözler

Sözlük

güne bir söz bırak 1 mtv 2 özlemek 1 Çaylak yazar 1 dişçi korkusu 1 black mirror 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 pastayı annesine yediren damat 1 karaktersizlik 1 tarhana çorbası 1

Son Haberler

Suriye'de tarihi kırılma: ABD elçisi masayı terk ettiErdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyizDışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruzBoğaz'da erkek cesedi bulundu: Kayıp Rus yüzücü ihtimali üzerinde duruluyorPFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle 32 isme ceza verdi!

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.