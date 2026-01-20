Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
CTE Görevde Yükselme Sıralama ne zaman açıklanacak?


20 Ocak 2026 16:50
CTE Görevde Yükselme Sıralama ne zaman açıklanacak?

29 Aralık'ta yazılı sınav sonuçları açıklandı ama sözlü mülakata kalıp kalmadigimizi bilmiyoruz. Sıralama ne zaman açıklanacak arkadaşlar bilgisi olan var mı ?


Bozkurtt6666
Aday Memur
20 Ocak 2026 16:53

Valla açıklanması lazım ama ses seda yok bekliyoruz bakalım


cemil1905
Şube Müdürü
20 Ocak 2026 16:56

Herkesin puanı belli exel den sıralama yapıp aciklayacaklar bir ay oldu :)

