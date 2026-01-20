Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Maaş FarkıMemur MaaşZorlu Tercih Hakkındaİcra katipleri taşıma ruhsatıKadrolu dan Sözleşmeliye geçiş mümkün müMaaş Adaletsizliği Üzerine CTE Görevde Yükselme Sıralama ne zaman açıklanacak?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Adalet Hizmet SınıfıAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para Yok
Sözlük
Son Haberler
Fenerbahçe borçlarını kapatıp Bankalar Birliği'nden çıktıBakan Bolat: KKTC'nin ihracatını artırmak bizim için milli bir sorumlulukMihriban'ın katili 'seri katil' mi? 2023'teki şüpheli ölümde DNA izi çıktıAtlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli yakalandı11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Editörün Seçimi
2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.