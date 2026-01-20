Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılma


20 Ocak 2026 18:15
10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılma

arkadaşlar 10 yıl nöroloji servisinde çalıştım , başka yere atandım , orada nöroloji servisinde çalışmak istiyorum ama beni hiç alakası olmayan kalp cerrahi servisine verdiler(nöroda ihtiyaç yok diyorlar , peki nöroda 10yıllık deneyimli hemşiren var mı diyorum ona da yok diyorlar,e niye bilgi birikim tecrübemi çöpe atıyorsunuz diyorum umrumuzda değil diyorlar ) .. Bununla ilgili dava ya da itiraz edip de sonuç alan farklı deneyim yaşayan meslektaşlar benle görüş paylaşır mı lütfen

