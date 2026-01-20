Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
İzmir Göztepe'de sadece Memur arkadaşlarımıza kiralık 3+1


20 Ocak 2026 18:33
İzmir Göztepe'de sadece Memur arkadaşlarımıza kiralık 3+1

Göztepe mahallesinde,babamın evi,ben de memur olduğum için halden anlarım arayabilirsiniz

0-530-1559093

