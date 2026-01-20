Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
PolisinYalnızlığı


20 Ocak 2026 19:36
PolisinYalnızlığı

Söze nerden başlayacağımı nasıl başlayacağımı bilemiyorum 18 yıllık meslek hayatımda çaresizlik nedir bilmezdim ancak son 1 senedir yaşadıklarımı Rabbim şahit Ailevi bir konu ile alakalı silahlı bir olaya karıştım ve açığa alındım ve bu süreçte yapabileceğim ne iş olursa yapmaya çalıştım kış gününde hiç bir yerde iş bulamadım ve yakın tarihte Devlet memurluğundan çıkarma istemiyle tebliğ edildi tarafıma bu tebliği aldığım günün ertesi günü Babam bana üzüntü ve keder içinde intihar etti Babamı kaybettim en ağır acıyı yaşıyorum Mesleğime üzülürken Babamı kaybetmek Le dünyam yıkıldı başıma bu yaşadığım sürecte maddi düzenimi herşeyimi kaybettim hiç bir şekilde meslek arkadaşlarımdan destek göremedim Anam ve eşim olmasa hayatıma son vereceğim Dayanamıyorum Çaresizim çok Çaresizim...Rabbim kimseye yaşatmasın içimi dökmek istedim Özür dilerim


ardabeyy
Şube Müdürü
20 Ocak 2026 20:01
Hayatın gerçeği bu polise has bir durum değil. Başlık insanın yalnızlığı olmalıydı.Düşenin dostu olmaz. Sen öğretmende olsan veya bir işçi, veya herhangi biri sonuç değişmeyecekti. Bunu bilmek ve kabul ederek yaşamak en iyisi

Haklıpolis
Aday Memur
20 Ocak 2026 20:27

Allah yardımcın olsun kardeşim.


Android60
Genel Müdür
20 Ocak 2026 20:36

Öğretmen ve işçi olsaydı işten atılmazdı uyduruk bir ceza alırdı işine devam ederdi. Polis tek hatada meslekten oluyorsun

adanax343
Aday Memur
20 Ocak 2026 20:44
meslektaşlsrımdsn yardım göremedim dedin ya mesela 18 yıldır kaç meslektaşına maddi destekte bulundun evden işe işten eve gittin muhtemelen

Batınbatan
Aday Memur
20 Ocak 2026 20:50

Geçmiş olsun hangi ildesiniz


LeopardKral
20 Ocak 2026 20:54

Yardım eden bir eli diğer elin bilmemesi gerekiyor ve bu yüzden Rabbim bilsin inşallah.

adanax343
Aday Memur
20 Ocak 2026 21:04
yıllarca cebe çalışş kimseye çay bile ısmarlama sonra düşünce ağlaa. bizde açığa alındık soruşturma geçirdik sağolasın dostlarımız yanımızda oldu ne ekersen onu biçersin
