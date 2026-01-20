PolisinYalnızlığı

Hayatın gerçeği bu polise has bir durum değil. Başlık insanın yalnızlığı olmalıydı.Düşenin dostu olmaz. Sen öğretmende olsan veya bir işçi, veya herhangi biri sonuç değişmeyecekti. Bunu bilmek ve kabul ederek yaşamak en iyisi

