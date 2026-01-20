KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

ALES ÖNERİ


20 Ocak 2026 19:51
ALES ÖNERİ
ALES'e sıfırdan başlayacağım. Önerdiğiniz kaynak veya eğitim seti var mı?

Çok Yazılan Konular

Sosyoloji2025 En İyi Online YDS KursuYDS hk.Udemy- YDS kurs tavsiyesiTıp fakültesi okumak istiyorumYDS sınavı hakkında belki size yardımcı olabilirHoca ahmet yesevi uzaktan eğitim

Sözlük

tarhana çorbası 1 bir masum mor menekşe 1 güne bir söz bırak 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 su faturası 1 pastayı annesine yediren damat 1 mtv 2 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 göklerde kartal gibiydim 2 Game of Thrones 1

Son Haberler

Meclis onayladı: Türk donanması Somali ve Aden'de bir yıl daha nöbetteTBMM Genel Kurulu'nda, Türk bayrağına saldırıya tepkiKapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüVelilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!Muğla'da 'devlet büyüklerine hakaret' operasyonu: 6 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.