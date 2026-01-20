Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Vardiyada çalışan memurun her türlü mobinge maruz kalması


vardiyada çalışan bir infaz koruma memuruyum ve vardiyada çalışıyorsan uykunu asla alamıyorsun zaten malta kafes gibi hiç biyere çıkamıyorsun. gündüz memurlarının alt kademe memur gibi davranması , her türlü işi vardiya personeline yıkması müdür mobingi mahkumun bozuk piskolojisi ile uğraşıyorsun yapılacak meslek değil yorum bekliyorum

