Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İHA teknik personel


20 Ocak 2026 20:28
İHA teknik personel

İHA teknik personel hakkında bilgisi olan var mı çalışma saatleri ek tazminatı var mı ,genel işleyişi vs. Seçme sınavının nasıl olduğu hakkında bilgisi olan yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiYeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakPlaka Sorgulama Hk.Maaş farkı ne zaman yatarMaaş farkı yatan illerPomem yaygın anksiyete Psikatri geçmişi engel mi.?Puan sisteminin adaleti

Sözlük

özlemek 1 Game of Thrones 1 göklerde kartal gibiydim 2 Çaylak yazar 1 dişçi korkusu 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 bir masum mor menekşe 1 orospu 2 su faturası 1 karaktersizlik 1

Son Haberler

Meclis onayladı: Türk donanması Somali ve Aden'de bir yıl daha nöbetteTBMM Genel Kurulu'nda, Türk bayrağına saldırıya tepkiKapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüVelilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!Muğla'da 'devlet büyüklerine hakaret' operasyonu: 6 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.