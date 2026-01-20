KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

POMEM Başvuru !


20 Ocak 2026 21:30
POMEM Başvuru !
merhaba önlisans mezunuyum ama az önce başvuru formuna baktığımda eğitim kısımında lise olarak yazıyor ama alt puan kısımında Ön lisans puanım yazıyor sizece bu durumdan dolayı sorun yaşar mıyım çünkü güncellemede yapmıyorum süre bittiği için ?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

tarhana çorbası 1 pratik tatlı tarifleri 1 karaktersizlik 1 özlemek 1 göklerde kartal gibiydim 2 mtv 2 2026 Oscar Ödül Töreni 1 Çaylak yazar 1 güne bir söz bırak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1

Son Haberler

Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!Balıkesir'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldüBakan Bolat: Kıbrıs Türk halkının refahı için omuz omuzayızKarne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldıTrump, Macron ve Rutte'nin kendisine attığı mesajları yayınladı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.