İl içi mazeret tayini


20 Ocak 2026 22:07
Onkoloji hastası memur, yüzde 60 engelli raporu mevcut. Engelli raporuna bağlı olarak evine daha yakın, yürüme mesafesinde, bir hastaneye mazeret tayini verebilir mi, nasıl sonuçlanır sizce

