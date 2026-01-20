Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Hizmet Birleştirmesi Hakkında


20 Ocak 2026 22:44
Hizmet Birleştirmesi Hakkında

2023'ün Eylül ayında Gençlik ve Spor Bakanlığına sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Geçmiş zamandan 2016 yılından beri yaklaşık 7 sene özel sektörde işçi ve operatör gibi farklı unvanlarda ve işletmelerde çalıştım. Bununla ilgili geçmişteki hizmet süremi birleştirebilir miyim? Eğer birleşirse derece/kademeyi etkiler mi?

