adlı ceza sonucu memuriyetten atılan yıpranmayla birlikte 22 yıl görev yapan ve 25 yılı dışardan tam

merhaba arkadaşlar bir sorum olacak bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.Ben yıpranma ile birlikte toplam 22 sene polis memuru olarak memurluk yaptım.adli bir olaydan dolayı 3 yıl ceza aldım ve memuriyetten atıldım dışardan sigorta ve isteğe bağlı Bağkur yatırarak emekli sandığından polis memuru olarak emekli oldum.emekli sandığına ikramiye için dilekçe verdim ve red cevabı aldım bunla ilgili idari Mahkemesi'ne dava açsam ikramiyeyi almaya hak kazanırmıyım bilen varsa çok sevinirim. Ayrıca emekli polis kimliğini ve yeşil pasaportu nasıl alırım yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler

