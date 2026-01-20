Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

20 Ocak 2026 23:40
adlı ceza sonucu memuriyetten atılan yıpranmayla birlikte 22 yıl görev yapan ve 25 yılı dışardan tam
merhaba arkadaşlar bir sorum olacak bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.Ben yıpranma ile birlikte toplam 22 sene polis memuru olarak memurluk yaptım.adli bir olaydan dolayı 3 yıl ceza aldım ve memuriyetten atıldım dışardan sigorta ve isteğe bağlı Bağkur yatırarak emekli sandığından polis memuru olarak emekli oldum.emekli sandığına ikramiye için dilekçe verdim ve red cevabı aldım bunla ilgili idari Mahkemesi'ne dava açsam ikramiyeyi almaya hak kazanırmıyım bilen varsa çok sevinirim. Ayrıca emekli polis kimliğini ve yeşil pasaportu nasıl alırım yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler

Zaferyalçın15
20 Ocak 2026 23:43
konuyla ilgili yardımcı olabilecek emsal kararı olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim
