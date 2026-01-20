Lisansüstü teziyle ilgili yayın sorunu

Merhabalar, tıpta uzmanlık tezimi yayınlaştırmak istiyorum ama tez çok kapsamlı ve metodolojisi de geniş olduğundan klinik olarak net anlamlı gördüğüm kısmı yayın yapmak istiyorum, tamamını yayınlaştırırsam da metodolojiyi sadeleştirip yayınlamak istiyorum.

ÜAK kriterlerinde "Tezden üretilmiş yayın" için tezin tüm hipotezlerini/bölümlerini makaleye sığdırmak şart mıdır?

Jüri dosyayı incelerken tezi indirip "Makalede neden şu bölüm yok?" diye kıyaslama yapar mı, yoksa dipnotta "Tezden üretilmiştir" ibaresini görmesi yeterli midir?

Metod kısmı tezle birebir aynı olmazsa yine de tezden üretilmiş yayın olarak saydırabilir miyim?

Çok teşekkürler.