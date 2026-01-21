Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.


21 Ocak 2026 00:27
İl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.

Arkadaşlar kendim engeli ogretmenim. İl içi başvuru yaptım. Hiç bir okul açılmadı. Klavuzda adres kayıt sistemine bağlı ilçe grubu icerisindeki tüm okulari tercih edebilirsiniz deniliyordu. İlçe grubunda 6 ilçe var. Hiç bir açık yer yok muhtemel boşalacak yer dahi açılmamış. Acaba ben mi yanlis anladım. Sadece başvuru yaparken sectigim ilçeyi tek mi baz aldılar . Yoksa 6 ilçe içerisinde hiç açık yer olmaması imkaniz gibi çünkü her yıl en azından muhtemel boşalacakda olsa 10 a yakın okul açılıyordu. Bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi


Karacapdr
21 Ocak 2026 00:58

Hocam maalesef hiçbir boşluk yok ilçe grununuzda çoğu kişi aynı durumda. Emekli olan vs. yoksa kolay kolay boşluk olması güç. İl dışı mazarette muhtemel boşalacak okul olma ihtimali daha yüksek ama iki ayrı tarihte yapıldığı için artık il içi mazaret için kadro açılması güç görünüyor. Özellikle yarıyılda norm atamalarından dolayı zaten imkansız gibi bir şey. Yazın hayırlısıyla 1-2 yer açılır inşallah.


Ramazan212152
21 Ocak 2026 01:13

Hocam benim anlamadığım sürekli merkez ilçelerde en az 10 muhtemel bosalacak okul oluyordu her 6 ayda bir. Mubarek bunlardan bir tanesi de mi başvuru yapmadi ki muhtemel açılacak boş yer yok. Bu yüzden kafam karisti her halde sadece 1 ilçeyi tek baz almışlar

Talai
21 Ocak 2026 02:06

Antalya'da lise matematik branşında 130a yakın notm fazlası öğretmen var.

Hatta ilginç bir detay sadece 5 hizmet puanı ile Konyaltı İlçe Mem kadrosunda biri var.. Bu sene atanmış ve direkt kadroya alınmış olmalı, 5 hizmet puanı mümkün mü?


Karacapdr
21 Ocak 2026 02:21

Mümkün hocam atandıktan kısa bir süre sonra norm fazlası duruma düşmüştür.

Ramazan212152
21 Ocak 2026 02:22

Engeli öğretmendir

zuhur313
21 Ocak 2026 05:59

Önceden il dışı ve il içi mazeret tayinleri aynı anda yapılıyordu. O yüzden il dışı tayin isteyen öğretmen arkadaşın yeri muhtemelen boş görünüyor du . Bakanlık bunları ayrı ayrı yapma kararı aldı. Böylece il içi mazeret tayini mucizelere kalmış oldu.

Ramazan212152
21 Ocak 2026 10:29

Yazın il içi ve il dışı ayrı yapıldı o zamanda merkez ilçede 9 muhtemel acik okul gozukuyordu

