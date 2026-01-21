Sevgilinin yalanı affedilir mi ?

Bir süredir ilişkim var ben 3 yıllık memurum erkek arkadaşım tanıştığımızda lisans okuduğunu söylemişti ama daha sonra ben anladım ki okul falan yok sordum itiraf ettirdim evet lisans okumuyormuş ilk etapta bunu affettim benim onu istemeyeceğimi düşünerek böyle birşey söylemiş sonrasında önlisans bitirdiğini 2026 kpss çalıştığını söyledi bende inanabilmek için diplomasını görmek istedim ve önlisans diplomasının da olmadığını öğrendim evet bölümü kazanmış başlamış ancak aile işlerinden dolayı devam edememiş dondurmuş şimdi baharda tekrar başlayacağını zaten 2 döneminin kaldığını yine kpss ye bu sene gireceğini atanabileceğini söylüyor ama ben şok içerisindeyim birbirimizi çok seviyoruz ciddi düşünüyoruz yaşlarımız 26-25 bir şans daha vermeli miyim ona yoksa ayrılmalı mıyım açıkcası barışma fikri daha baskın bende çünkü devir çok bozuk ve bunun dışında hiçbir sorunumuzun olmadığı sevdiğim ve de sevildiğim bir ilişkide kalmak daha mantıklı geliyor siz ne diyorsunuz