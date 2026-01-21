Gündem \ Sohbet ve Tanışma
merhabalar


21 Ocak 2026 10:20
merhabalar

Geçen ınstagramda gezerken albayrak finansın sosyal medya hesabı karşıma çıktı Araç almayı düşünenler için alternatif finansman modelleri bulunuyormuş sitesine de baktığımda kişilerin bütçesine göre peşinatlı veya peşinatsız seçeneklerin sunulması planların olduğundan bahsediliyordu inceleyin bence sizde bana çok mantıklı geldi


Cafer Kalın
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:20

Güzel bir sistem gibi geldi banada bankalardan daha mantıklı


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:20

Banka faizine yetişilmiyorki ya

Cafer Kalın
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:21

aynen öyle bankalara araba için gittiğin zaman daha çok zarara düşüyorsun

Remzi Bıyıksız
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:21

Sosyal medya hesabı dediniz tam adı ne

Cafer Kalın
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:22

Sitesinden de ulaşabiliyorsunuz sosyal medya hesaplarına albayrak finans

Remzi Bıyıksız
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:22

Teşekkürler araştırılsın o zaman

Cafer Kalın
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:24

Kesinlikle

semre33
Aday Memur
21 Ocak 2026 10:25

:) akıllısınız aynen :D

