Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli Destek Personelleri ve Sorunları


21 Ocak 2026 11:08
Sözleşmeli Destek Personelleri ve Sorunları
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELLERİ olarak kurumlarda zor durumdayız. Son haberlerle birlikte bir BAŞHEKİMİMİZ şirketten kadro alan KHK'li temizlik işçisine görevini yaptırmak istediği için makamından oldu. Sadece orada değil, hemen hemen her kurumda düzen aynı. Hakkımızı aramaya kalktığımızda sözleşme feshi ile veya uzak ücra yerlere sürülmekle tehdit ediliyoruz. Uğradığımız mobbingin haddi hesabı yok ve emir aldığımız kişiler de bu eski şirket işçileri. Onların da yapmadığı işleri de bize yükledikleri için işler dayanılmaz hale geliyor. 4/B' li olduğumuz için kimse bize sahip çıkmıyor sendikalar da dahil olmak üzere! Bu düzen son bulsun ve sesimiz duyulsun artık LÜTFEN!

