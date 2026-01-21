Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

alt bölge tayini



Becayiş istiyor
21 Ocak 2026 11:36
alt bölge tayini

Alt bölge tayini yaptığımız zaman çalışacağımız yerle ilgili fikrimiz soruluyor mu, ilçede eksik var diye uzak bir ilçeye gönderilir miyiz

