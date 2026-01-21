Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Şark ili gelmesi zor olan torpilli iller hangileri


21 Ocak 2026 12:34
Şark ili gelmesi zor olan torpilli iller hangileri
Geçen seneye göre şark tercihlerin de gelmesi zor olan iller sıralamasını bilen arkadaşlar yoruma yazabilir mi?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 14 günlük maaş farkı ödemesiYeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?Plaka Sorgulama Hk.Maaş farkı ne zaman yatarPolisinYalnızlığı2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakMaaş eşitlenmesiMaaş farkı yatan iller

Sözlük

özlemek 1 victor osimhen 1 orospu 1 güne bir söz bırak 2 tarhana çorbası 1 bir masum mor menekşe 1 pratik tatlı tarifleri 1 mtv 1 su faturası 1 akran zorbalığı 1

Son Haberler

Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımıÜnlülere uyuşturucu soruşturması: Dört kişi adliyeye sevk edildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecekBayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.