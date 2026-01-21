Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Hazine ve Maliye Bakanlığı promosyon?


21 Ocak 2026 12:45
Hazine ve Maliye Bakanlığı promosyon?

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı promosyonu ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?

Bildiğim kadarıyla Mart 2026 da eski promosyon süresi doluyor. Görüşme de olmadı sanırım hiç. Ocak zamlı maaşları dikkate alır inşallah yetkililer.

Gib veya taşradan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın.. Onların belli oldu..

Çok Yazılan Konular

İki Kurumdan Muvafakat Aldım Ama 6 Aydır İlişki Kesme Yazım GelmediÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıMühendis İçin Teiaş Mı Yoksa 657 MiTarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kadrolu Memur iken istifa edip Sözleşmeliye başlanması durumunda Yıllık izin kullanımı?Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıDSİ 2026 Koruyucu GiyimMilli Emlak Tekrar Maliye Bakanlığına Mı Dönecek?

Sözlük

tarhana çorbası 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 pastayı annesine yediren damat 1 göklerde kartal gibiydim 2 pratik tatlı tarifleri 1 mtv 1 bir masum mor menekşe 1 akran zorbalığı 1 güne bir söz bırak 2 victor osimhen 1

Son Haberler

Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımıÜnlülere uyuşturucu soruşturması: Dört kişi adliyeye sevk edildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecekBayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.