Hazine ve Maliye Bakanlığı promosyon?

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı promosyonu ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?

Bildiğim kadarıyla Mart 2026 da eski promosyon süresi doluyor. Görüşme de olmadı sanırım hiç. Ocak zamlı maaşları dikkate alır inşallah yetkililer.

Gib veya taşradan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın.. Onların belli oldu..